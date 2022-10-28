Туманы, дождь и снег: жителей семи регионов Казахстана предупредили о непогоде

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В субботу, 29 октября, в ряде областей Казахстана ожидаются туманы и осадки. В этих регионах были объявлены штормовые предупреждения, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью и утром 29 октября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы до 17-22 м/с.

Также в субботу туман прогнозируют на севере и востоке Акмолинской области, на севере, юго-западе и в центре Мангистауской области, на севере Западно-Казахстанской области и в городе Уральске, а также в горных районах Туркестанской области.

По данным синоптиков, завтра ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед и низовая метель.

Ночью и утром 29-30 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.

Как вести себя на дороге в условиях тумана и осадков?

В это время года туманы и непогода – обычное явление. Тем не менее они представляют большую опасность для автомобилистов.

Туман – это уникальное атмосферное явление. Он представляет собой скопление воды в воздухе, когда образуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара. Метеорологи различают несколько видов тумана: поземный туман, просвечивающий туман и сплошной туман. Каждый из видов представляет определенную угрозу.

Чтобы избежать ДТП в условиях тумана и дождя необходимо следовать главным правилам:

соблюдайте скоростной режим;

не пренебрегайте фарами;

обеспечьте постоянную работу стеклоочистителей;

помните о скользкой дороге под колесами – меньше маневрируйте, откажитесь от обгонов;

внимательно следите за дорогой и пешеходами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994836-tumany-dozhd-i-sneg-zhiteley-semi-regionov-kazahstana-predupredili-o-nepogode/