Реестр краденных телефонов могут создать в Алматы

Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители прокуратуры и Палаты предпринимателей Алматы предложили создать реестр краденых телефонов, чтобы сократить продажу "криминальных" смартфонов, передает телеканал Almaty.tv.

Как отмечает телеканал, зачастую продажа телефонов осуществляется так: продавец и покупатель сверяют IMEI-код устройства, форматируют смартфон, заполняют расписку, но не всегда, затем предоставляется копия удостоверения личности и на этом купля-продажа устройства заканчивается.

Тем не менее этого не всегда достаточно. Определить, был ли аппарат украден, не всегда удается. В итоге от таких сделок страдают, в основном, продавцы.

"Оперативники приходят и отбирают телефон у нас, показывают, что есть заявление. И нам приходится отдавать смартфон, а что поделать. Так и остаемся без гаджета, без денег. Почему нам не идут навстречу? Почему мы платим, а вор не компенсирует нам убытки?" – заявил продавец Жумабек Абдухаимов.

Отмечается, что сегодня каждый второй предприниматель сталкивается с проблемой скупки ворованных смартфонов. В этой связи прокуратура намерена создать реестр подобных устройств.

"Хотим инициировать вопрос о создании платформы. Может быть, на базе действующих платформ egov и других, чтобы у предпринимателей была возможность в онлайн режиме видеть сведения о телефонах, которые имеют криминальное прошлое", – сказал заместитель прокурора Алмалинского района города Алмаы Акан Искаков.

Предприниматель Владимир Расинский занимается скупкой и продажей мобильных телефонов и аксессуаров уже 7 лет. По его словам, за годы работы в этой сфере он столкнулся с проблемой нечестных продавцов больше 30 раз.

"Сталкиваюсь со скупкой краденных телефонов. После чего приходят сотрудники и изымают их, но на законодательном уровне. В плане того, что телефон фиксируется, регистрируется в краденных, естественно, очень актуальный вопрос, который сейчас поднимается по программе, которая будет проверять эти телефоны заблаговременно, чтобы не попадаться на такие проблемы, что телефон краденный", – рассказал бизнесмен.

Сообщается, что с начала года по городу зарегистрировано более 14 тысяч краж. Больше двух тысяч из них – это хищение мобильных телефонов.

Что делать, если у вас украли телефон?

Если у вас украли телефон, необходимо сразу же заявить об этом в полицию. В обращении важно указать точное время и место пропажи телефона, его модель, IMEI код, а при отсутствии IMEI кода – абонентский номер. Если имеются документы на телефон, лучше взять их с собой.

При этом современные смартфоны полны персональной информации о его владельце – через него можно получить доступ к вашим банковским счетам и картам.

Если на пропавшем телефоне не был установлен пароль для блокировки экрана, первым делом попробуйте заблокировать свою SIM-карту. Это уменьшит риски использования посторонним человеком банковских и других сервисов, привязанных к номеру.

Блокировку SIM-карты можно произвести тремя способами:

позвонить в call-центр своего оператора;

зайти в ближайший салон связи с паспортом и попросить сотрудника;

самостоятельно через личный кабинет на сайте оператора или в приложении.

Важно помнить, что не следует доверять свой телефон посторонним людям. В общественном транспорте или в иных местах большого скопления людей лучше держать его в руках или положить во внутренний карман, где его не сможет достать предполагаемый злоумышленник.

Также важно защитить свое устройство с помощью блокировки экрана и дополнительного пароля для важных приложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994833-reestr-kradennyh-telefonov-mogut-sozdat-v-almaty/