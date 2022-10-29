"Никто не хочет пускать на квартиру": алматинка ютится во времянке с тремя детьми

Баглан с детьми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Алматы Баглан Божбанова вынуждена жить с тремя детьми в небольшой времянке. Женщина едва сводит концы с концами, стараясь успеть подработать и уделить внимание детям - младший еще не ходит в детский сад, а старший находится на домашнем обучении из-за болезни, передает корреспондент NUR.KZ.

Баглан закончила КазНУ, а после получения диплома некоторое время работала учительницей. Выйдя замуж, она родила старшего ребенка, а потом начались проблемы.

Старший Елдар имеет проблемы со здоровьем. Как говорит мама, у него бывают частые головные боли. После обследования врачи поставили ему диагноз "аномалия Арнольда-Киари", а потом к нему присоединилась энцефалопатия, говорит Баглан.

Баглан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уже две недели мальчик по показаниям находится на домашнем обучении - к нему приходят учителя с близлежащей школы. Мама вынуждена находиться дома все это время, лишь между уроками успевая сбегать в поликлинику.

Кроме того, Баглан воспитывает дочь - у девочки проблемы со зрением - миопия тяжелой степени и косоглазие. Она обучается в специнтернате для слабовидящих детей. Ребенку предстоит операция по исправлению косоглазия с дальнейшим лечением и реабилитацией.

Баглан Божбанова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также в семье растет трехлетний малыш Касым-Жомарт, названный в честь президента. Он не ходит в детсад из-за частых болезней. А мама вынуждена находиться с детьми круглосуточно, не имея возможности устроиться на полный рабочий день.

Лишь подработки время от времени и алименты в 45-40 тысяч тенге позволяют семье выживать. Среди трат - не только продукты и лекарства, но и аренда жилья. Баглан говорит, что много лет в буквальном смысле скитается по квартирам, не имея собственной крыши над головой.

Баглан с детьми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, сейчас она снимает времянку недалеко от школы сына и спецшколы для дочери, за 75 тысяч тенге.

"Никто не хочет пускать на квартиру с детьми. Как только узнают, что у меня трое детей, сразу бросают трубку. К счастью, я нашла эту времянку, но все время боюсь остаться на улице - куда я пойду, ведь впереди зима?

Когда старшему сыну был год, я встала в очередь на жилье. После развода с мужем меня поставили в очередь заново и снова приходится ждать. Ребенку нужна своя комната, где он мог бы заниматься", - говорит женщина.

Сын Баглан. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из условий в нынешней времянке - отопление, газ, свет и холодная вода. Мыться приходится в бане за три остановки, туалет - на улице. Но и этому Баглан рада, она обустраивает жилище как может, купив подержанную мебель и ковры.

Впрочем, будущее ей видится радужным. К примеру, недавно она обучилась по госпрограмме и теперь надеется получить грант, чтобы открыть небольшой копировальный центр недалеко от дома - там располагается один из городских вузов, а, значит, студенты будут частыми клиентами.

Баглан с детьми. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помочь Баглан некому - с родственниками она не общается, мать умерла, когда девочке было всего два года, отец помог с вузом, оплатив учебу. Бывший муж иногда помогает еще и тем, что сидит с детьми, когда Баглан нужно сходить к врачу.

Детки же, в свою очередь, стараются не расстраивать маму. Елдар самостоятельно учит уроки, занимается в кружке оригами и хорошо рисует. В будущем он мечтает стать дизайнером, иметь большой дом с бассейном - мальчик любит плавать. В его более приближенных мечтах - выздороветь, ходить в школу и завести домашнего питомца - пока этого сделать не разрешает мама, так как арендодатели могут быть против.

Елдар учит уроки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Баглан мечтает о собственном жилье и здоровье для детей. Говорит, что когда сама встанет на ноги, то сможет помогать и другим. Пока же женщина просит о помощи неравнодушных казахстанцев - проблем все больше, цены все выше, в том числе, и за аренду жилья, а доходы малы, говорит она. Сейчас ей усиленно необходимо заняться лечением детей.

Реквизиты для помощи Баглан:

Kaspi: 4400430121479536

Halyk: 5354510023722381

Тел.: +7 7774829670

Баглан Божбанова

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994757-nikto-ne-hochet-puskat-na-kvartiru-almatinka-yutitsya-vo-vremyanke-s-tremya-detmi/