Подозрительный чемодан напугал жителей Атырау
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Подозрительные чемодан и мешок напугали жителей Атырау. На место выехали стражи порядка и провели проверку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.
Судя по кадрам, чемодан и мешок обнаружили возле одного из строительных магазинов в Атырау. Территорию оцепили правоохранители. При этом жителей переполошила подозрительная находка.
В МВД рассказали, что 28 октября около 09.50 часов в полицию поступило сообщение об обнаруженных чемодане и мешке.
"Стражи порядка оперативно отреагировали и установили, что в чемодане была одежда", - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее похожий случай произошел в Усть-Каменогорске. Там жительница одного из многоквартирных домов обратила внимание на оставленный в подъезде подозрительный синий чемодан. На место выехали полицейские. Чемодан оказался пуст.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994752-podozritelnyy-chemodan-napugal-zhiteley-atyrau/