Подозрительный чемодан напугал жителей Атырау

Оцепленная территория. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подозрительные чемодан и мешок напугали жителей Атырау. На место выехали стражи порядка и провели проверку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.

Судя по кадрам, чемодан и мешок обнаружили возле одного из строительных магазинов в Атырау. Территорию оцепили правоохранители. При этом жителей переполошила подозрительная находка.

Люди смотрят в окно. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В МВД рассказали, что 28 октября около 09.50 часов в полицию поступило сообщение об обнаруженных чемодане и мешке.

"Стражи порядка оперативно отреагировали и установили, что в чемодане была одежда", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Усть-Каменогорске. Там жительница одного из многоквартирных домов обратила внимание на оставленный в подъезде подозрительный синий чемодан. На место выехали полицейские. Чемодан оказался пуст.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994752-podozritelnyy-chemodan-napugal-zhiteley-atyrau/