Прямые авиарейсы из Астаны в Павлодар запустят с ноября

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 ноября в Казахстане начнут летать самолеты по маршруту "Астана – Павлодар". Авиарейсы запускаются по поручению президента Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева по итогам рабочего визита в Павлодарскую область об открытии прямого авиасообщения по маршруту "Астана – Павлодар", Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития в оперативном порядке проведена соответствующая работа", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, таким образом, с 1 ноября будут запущены авиарейсы по социально-значимому авиамаршруту "Астана – Павлодар" авиакомпанией Qazaq Air. Самолеты по данному направлению будут летать с частотой 4 раза в неделю, стоимость билетов составит 10 000 тенге.

"Ожидается, что продажи билетов начнутся до конца сегодняшнего дня", – добавили представители МИИР РК.

Напомним, в начале октября в ходе встречи с общественностью Павлодарской области президент Казахстана отметил, что в целях развития региона необходимо наладить авиасообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994520-pryamye-aviareysy-iz-astany-v-pavlodar-zapustyat-s-noyabrya/