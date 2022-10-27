На розовые облака пожаловались карагандинцы (видео)

Небо. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители одного из микрорайонов Караганды жалуются на розовые облака и едкий дым. Люди считают, что воздух загрязняет местный завод. В департаменте экологии прокомментировали ситуацию.

С жителями Сортировки - микрорайона на окраине Караганды - встретились корреспонденты телеканала "Астана". Горожане жалуются, что нормально дышать им мешают серая пыль и резкий запах. По их мнению, виновником плохого самочувствия мог стать местный завод по производству литейной продукции.

"Начиная с завода, который перерабатывает и вырабатывает марганец, едкое что-то. Едкое. Саму очистку воздуха, загрязнение они не устранили. И вот со стороны завода розовые-розовые облака. Это марганец, который очень ядовит для организма. Завод говорит, что у них все хорошо", - рассказывает карагандинка Лариса Лепихина.

Пенсионерка Тамара Ишхаметова признается, что каждый день проводит влажную уборку. Так она оберегает внуков от опасной пыли. Рассказывает, что перестала даже ходить на местный родник.

"Предупредил имам наш. Сказал, мол смотрите, воду в роднике не берите, что они спускают воду и отравляют наш родник. Идет красная пыль. По нескольку раз приходится мыть окна. Дыхалка не переносит уже. Внуки мои страдают", - сетует горожанка Татьяна Ишхаметова.

Еще один местный житель Михаил Светашов при резком помутнении воздуха каждый раз вынужден вызывать "скорую". Мужчина говорит: сразу начинается приступ аллергии.

"В комнату дым заходит. Он вонючий. Чихаю, головокружение, нос забивается, давление падает, "скорую" вызываю. Смог стоит в нашем районе уже 2 года. Помогите нам с этой проблемой! Не пробиваемо нигде ничего", - пожаловался Михаил.

Между тем в департаменте экологии уверяют, что обращений от жителей не было, а жалобы чиновники увидели в интернете. Специалисты уже запросили в "Казгидромете" сведения о состоянии воздуха.

В департаменте отмечают, что сейчас сложно назвать истинную причину появления едкого запаха и розовых облаков.

"В целом у нас в этом районе имеется ТЭЦ – основной загрязнитель. Также есть агломерационный завод, есть частный бизнес, цеха маленькие, печное отопление. В совокупности будет даваться оценка не только предприятия, но и какие дополнительные есть источники", - заявил замглавы департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов.

В ведомстве добавили, что для проверки очистных сооружений конкретных предприятий необходимо письменное обращение горожан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994475-na-rozovye-oblaka-pozhalovalis-karagandintsy-video/