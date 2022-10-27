Снег, минусовая температура, дожди: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Осадки ожидаются в казахстанских мегаполисах в четверг, 27 октября. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Алматы сегодня ожидается дождь, температура воздуха составит от 8 до 10 градусов тепла, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане синоптики прогнозируют снег с дождем и минусовую температуру - столбики термометров опустятся до +1...-1 градуса. Кроме того, жителей столицы предупреждают о сильном ветре скоростью 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Осадки ожидаются и в третьем мегаполисе - в Шымкенте, по сообщению метеорологов, сегодня будет идти дождь, температура воздуха составит +11...+13 градусов, а скорость ветра - 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994473-sneg-minusovaya-temperatura-dozhdi-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/