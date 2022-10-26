Выдачу водительских прав предлагают ужесточить в Казахстане

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова на пленарном заседании палаты рассказала о росте дорожно-транспортного травматизма. Она считает, что это связано с низкой компетентностью водителей, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра Гульдара Нурумова сообщила, что ежегодно у нас в стране совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения.

Дорожно-транспортный травматизм является основной причиной смертности среди детей в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Ежегодный рост показателей аварийности она назвала тревожной тенденцией. По ее данным, уже в текущем году количество ДТП выросло на 9%, в них погибло на 21% больше наших граждан.

"95% всех ДТП совершаются по вине водителей, в основном, из-за превышения скоростного режима, нарушения правил маневрирования, выезда на полосу встречного движения. С начала года полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений. Это говорит о низкой компетентности тех, кто управляет автотранспортом", - подчеркнула спикер.

Депутат отметила, что во многом такому положению дел способствовало поэтапное снижение требований к качеству подготовки водителей.

Так, с 2016 года в Казахстане реализована возможность допуска к экзаменам после самостоятельной подготовки, а с 2018 года для открытия учебных центров не требуется получение лицензий и разрешений.

"Все эти факты привели к тому, что учебный процесс подготовки водителей начал проходить формально. Выросло количество школ без материально-технической базы, которые просто печатали сертификаты", - заявила Нурумова.

В этой связи она предложила исключить для впервые получающих права водителей возможность онлайн и самоподготовки или усилить требования к процессу сдачи экзаменов. Указала она и на необходимость пересмотреть порядок приема экзаменов в спецЦОНах, с учетом предоставления возможности для сдачи экзаменов в районных центрах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994376-vydachu-voditelskih-prav-predlagayut-uzhestochit-v-kazahstane/