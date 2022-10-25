"Некуда было идти": женщина с тремя детьми ночевала на остановке в Уральске

Женщина с малолетними детьми в Уральске. Фото: mgorod.kz

Женщину с несколькими малолетними детьми заметили ночующей на автобусной остановке в Уральске. На семью обратил внимание участковый во время обхода, передает "Мой город".

Мать с детьми обнаружили на остановке в районе Мясокомбината. Отмечается, что на улице была минусовая температура.

В Департаменте полиции ЗКО сообщили, что женщине с детьми было некуда идти.

"Женщине некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов возраста четырех лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - сообщили в полиции.

Сообщается, что женщина не употребляет алкоголь. Состояние малыша, как выяснили в управлении здравоохранения области, удовлетворительное.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994187-nekuda-bylo-idti-zhenschina-s-tremya-detmi-nochevala-na-ostanovke-v-uralske/