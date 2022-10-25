"Некуда было идти": женщина с тремя детьми ночевала на остановке в Уральске
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Женщину с несколькими малолетними детьми заметили ночующей на автобусной остановке в Уральске. На семью обратил внимание участковый во время обхода, передает "Мой город".
Мать с детьми обнаружили на остановке в районе Мясокомбината. Отмечается, что на улице была минусовая температура.
В Департаменте полиции ЗКО сообщили, что женщине с детьми было некуда идти.
"Женщине некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке. После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих близнецов возраста четырех лет отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством", - сообщили в полиции.
Сообщается, что женщина не употребляет алкоголь. Состояние малыша, как выяснили в управлении здравоохранения области, удовлетворительное.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994187-nekuda-bylo-idti-zhenschina-s-tremya-detmi-nochevala-na-ostanovke-v-uralske/