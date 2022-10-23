Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к митингам

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Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам по поводу ложных сообщений о якобы согласованных митингах 24 и 25 октября. Обращение опубликовано на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

"В социальных сетях размещаются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 24 и 25 октября текущего года участия в согласованных местными исполнительными органами митингах на центральных площадях.

Данная информация не соответствует действительности", – говорится в обращении.

Подчеркивается, что в эти дни на указанных местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось. С учетом празднования "Дня Республики", будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия.

"В этой связи, организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны.

К сожалению, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, имеют место его нарушения.

Обращаем внимание, что данный порядок регламентирован Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" (далее – Закон), который принят 25 мая 2020 года", – объяснил замгенпрокурора.

Так, отмечается, что организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (пункт 3 статья 3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста.

"К примеру, за аналогичные призывы к участию 15 октября текущего года в городе Алматы в незаконном митинге, на гражданина А. суд наложил административное взыскание по части 7 статьи 488 КоАП в виде ареста на 15 суток", – заявил Умиралиев.

Он добавил, что за такое же правонарушение 12 октября текущего года привлечен к аресту на 15 суток гражданин Д. в Алматинской области.

"На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам", – подчеркнул заместитель генерального прокурора РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994080-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam-iz-za-lozhnyh-soobscheniyah-o-soglasovannyh-mitingah/