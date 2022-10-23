Дождь в воскресенье ожидается в трех крупнейших городах Казахстана

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Сегодня, 23 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте пройдут дожди. В некоторых из мегаполисов за день ожидаются прояснения погоды. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируется дождь со снегом, в течение дня возможны прояснения. Днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, а ночью опустится до -4…-6 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, ночью и утром ожидаются порывы до 15-20 м/с.

В Алматы в воскресенье также пройдет дождь. Дневная температура будет доходить до +10…+12 градусов, ночью же прогнозируется +3…+5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента ожидают осадки с прояснениями. В городе прогнозируется до +11…+13 градусов днем и до +4…+6 – ночью. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с, но ночью возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994054-dozhd-v-voskresene-ozhidaetsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/