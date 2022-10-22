Очередь из простаивающих грузовиков с сахарной свеклой в Жамбылской области возмутила казахстанцев

Грузовики с сахарной свеклой. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.taraz

Видео с рядами грузовиков вызвало возмущение в Сети. По словам автора, в них сахарная свекла, которую не принимают на Меркенском сахарном заводе. На предприятии объяснили, почему была остановлена работа, передает NUR.KZ со ссылкой на региональную службу коммуникаций Жамбылской области.

Указанную видеозапись опубликовали в Instagram-аккаунте kris.p.taraz. Как сообщил автор видео, запись была сделана 20 октября возле Меркенского сахарного завода.

Автор ролика показал длинные очереди из грузовиков с сахарной свеклой, которые в несколько рядов скопились по обеим сторонам дороги, и заявил, что завод не принимает сахарную свеклу.

"Государство, разберитесь. Свекла на поле пропадает, а сахара в Казахстане нет, цены высокие", – заявил он.

Сегодня по данному вопросу прошел брифинг в региональной службе коммуникаций Жамбылской области с участием главы управления сельского хозяйства регионального акимата, а также директора ТОО "Меркенский сахарный завод".

По словам чиновников, 20 октября около 14:00 на сахарном заводе в Меркенском районе действительно была временно приостановлена работа по приему свеклы.

"Это было вызвано внезапным выходом из строя двух специальных машин на заводе, разгружающих корнеплоды", – отметили на брифинге.

При этом подчеркивается, что 21 октября в 14:00 эти машины уже были отремонтированы, и работа по приему свеклы продолжилась.

Подчеркивается также, что среди водителей была проведена разъяснительная работа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994025-ochered-iz-prostaivayuschih-gruzovikov-s-saharnoy-svekloy-v-zhambylskoy-oblasti-vozmutila-kazahstantsev/