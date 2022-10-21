Змею нашла в своей ванной жительница Костаная (видео)

Пойманная змея. Кадр из видео: polisia.kz

Жительница Костанай обнаружила в своей ванной комнате крупную змею. Испуганная женщина обратилась за помощью к полицейским, сообщает информационный портал МВД РК Polisia.kz.

Инцидент произошел 20 октября. На пульт "102" поступила заявка от жительницы Костаная - горожанка заявила, что в ее ванной комнате находится крупная змея.

На место происшествия прибыли участковый инспектор полиции Аскар Иментаев и его напарник Серик Малгаждар.

"Получив заявку, мы прибыли на адрес и действительно обнаружили змею длиной 20-25 см. Откуда она взялась, мы сейчас выясняем, похоже, что она была чьим-то питомцем.

В настоящее время ищем хозяина. На место прибыли и сотрудники МЧС", - рассказал участковый Иментаев.

Специалисты подсказали полицейским, что пойманная в ванной змея – обыкновенный уж из семейства ужеобразных. Стражи порядка вывезли пресмыкающееся за город и отпустили на волю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993756-zmeyu-nashla-v-svoey-vannoy-zhitelnitsa-kostanaya-video/