Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента в пятницу

Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В пятницу, 21 октября, жителей Шымкента, Алматы и Астаны ждет погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пообещали синоптики, в Алматы сегодня осадков не ожидается. На улице потеплеет - столбики термометров покажут 17-19 градусов тепла. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 м/с.

Жителям Астаны метеорологи обещают переменную облачность. В столице тоже станет теплее - температура воздуха поднимется до 13-15 градусов тепла. Также прогнозируют усиление ветра до 9-14 м/с.

Теплая погода без осадков ждет сегодня жителей Шымкента, возможна переменная облачность. В третьем мегаполисе ожидается потепление до 21-23 градусов выше нуля. Скорость ветра усилится - порывы будут достигать 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993676-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-almaty-astany-i-shymkenta-v-pyatnitsu/