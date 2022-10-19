Казахстанец показал лайфхак, как закрепить флаг на балконе (видео)

Жандос Курманбаев. Кадр из видео: tiktok.com/@qazaqwave

В соцсети TikTok стало вирусным видео, на котором казахстанец Жандос Курманбаев показывает, как правильно вывешивать у себя на балконе казахстанский флаг, передает NUR.KZ.

В своем TikTok-аккаунте мужчина опубликовал видео, в котором поделился лайфхаком, как закрепить флаг. Также он рассказал свою историю о том, как семь лет назад был оштрафован за подобное действие.

"В 2015 году сотрудники полиции совместно с работниками акимата устроили на меня облаву за вывешенный флаг с балкона. В моей квартире люди в форме устроили допрос, заполняя протокол за "нарушение правил использования государственного флага РК". Уходя – изъяли флаг как орудие преступления", – рассказал он.

Казахстанец поделился, что в тот день "почувствовал себя чужим в собственной стране".

"Но благодаря общественной поддержке и резонансу сегодня вывешивать флаг не только можно, но и нужно.

(…) В те дни тысячи казахстанцев стали вывешивать флаги с балконов и окон в знак солидарности, и сегодня флаг с балкона – законное действие для всех граждан Казахстана. Вижу, что сегодняшняя молодежь патриотично настроена и по-настоящему любит свой флаг. Именно для них мой лайфхак: как повесить флаг на балконе.

Предлагаю сделать это нашей традицией в День Республики и на День Независимости", – добавил молодой человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993458-kazahstanets-ranee-nakazannyy-za-flag-na-balkone-vnov-ego-vyvesil-video/