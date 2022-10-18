Вопрос о пересмотре запрета на тонировку авто прокомментировали в МВД

Мужчина в автомобиле. Иллюстративное фото: Pexels

Зампред Комитета адмполиции МВД РК Жандос Мураталиев на брифинге в СЦК рассказал, планируется ли в Казахстане пересмотреть вопрос о запрете тонировки на окнах машин, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Мураталиев отметил, что в свое время данная мера была введена в рамках борьбы с нарушителями Правил дорожного движения.

"Тогда учитывалось то, что многие водители не соблюдали ПДД - не пристегивали ремень безопасности, использовали сотовый телефон. Также были случаи, когда обнаруживалось, что водители везли своих детей с нарушением ПДД. Думаю, были и другие причины", - отметил спикер.

Между тем, по его словам, МВД не занимается вопросами научного обоснования данного запрета и планов по отмене запрета у ведомства нет.

"Запрет на тонировку так и действует. На переднем лобовом стекле, на передних боковых стеклах запрещается тонирование стекол. Задние боковые стекла и заднее лобовое стекло - разрешается тонировать", - резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993232-vopros-o-peresmotre-zapreta-na-tonirovku-avto-prokommentirovali-v-mvd/