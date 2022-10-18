Опрос NUR.KZ: переходите ли вы дорогу только на пешеходном переходе и светофоре?

Пешеходный переход. Иллюстративное фото: pexels.com

Пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте, часто становятся головной болью для водителей. Внезапно появившийся человек на проезжей части может создать аварийную ситуацию, не говоря уже о риске для собственной жизни и здоровья, передает корреспондент NUR.KZ.

Справедливости ради нужно отметить, что и водители нередко нарушают правила дорожного движения в отношении пешеходов.

Сегодня сообщалось, что пешеходов-нарушителей ждет аналогичное автолюбителям наказание – предупреждение за первое нарушение при переходе улицы, штраф – за второе и отсутствие 50%-ной скидки при оплате штрафа при последующих.

В МВД уверены, что это убережет пешеходов от небезопасного перехода дороги в неположенном месте.

Мы же решили узнать у наших читателей, а как вы переходите дорогу? Всегда ли вы делаете это лишь на светофоре или пешеходном переходе?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993231-opros-nurkz-perehodite-li-vy-dorogu-tolko-na-peshehodnom-perehode-i-svetofore/