Жители двух районов Алматы временно останутся без холодной воды

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В среду, 19 октября, часть потребителей Турксибского и Ауэзовского районов Алматы на несколько часов отключат от холодной воды. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ГКП "Алматы Су".

19 октября с 09:00 до 17:00 от подачи холодной воды будут отключены жилые дома и другие здания, расположенные на территории 19 военного городка и жилого массива СМУ.

А с 09:00 до 19:00 будет приостановлена подача холодной воды в микрорайоны Мамыр-4, Мамыр-7 и Достык, в контуре улиц Пригородная — Шаляпина и Яссауи — Паклиевского.

"Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности при выполнении работ на сетях водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов алматинцы могут обратиться в компанию по номеру телефона: 274-66-66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993167-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-holodnoy-vody/