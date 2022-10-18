Снег и дождь ожидаются в казахстанских мегаполисах

Непогода. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 18 октября, в трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается сильное похолодание и осадки в виде дождя и снега. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня столбики термометров покажут не выше +13...+15 градусов. В южной столице также ожидается дождь, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане синоптики и вовсе прогнозирует снег с дождем, а температура воздуха составит +7...+9 градусов. Астанчан предупреждают также об усилении ветра до 7-12 метров в секунду.

Ухудшение погоды ожидается и в Шымкенте - здесь температура воздуха опустится до +15...+17 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с. Кроме того, в третьем мегаполисе также ожидаются осадки в виде дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993124-sneg-i-dozhd-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/