Дожди и усиление ветра обещают синоптики жителям мегаполисов Казахстана

Непогода. Иллюстративное фото: Getty Images / Stringer

Дожди и усиление ветра ожидаются в двух казахстанских мегаполисах - Астане и Шымкенте - в воскресенье, 16 октября. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня будет дождливо, столбики термометров не поднимутся выше +13...+15 градусов. Кроме того, жителей столицы ждет усиление ветра до 7-12 метров в секунду.

В Алматы пока сохраняется теплая погода - здесь сегодня ожидается до 23-25 градусов тепла, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Между тем дождь обещают синоптики и жителям Шымкента. Несмотря на осадки, столбики термометров в третьем мегаполисе поднимутся до +25...+27 градусов. В городе также ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992920-dozhdi-i-usilenie-vetra-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/