Смартфоны бренда iPhone. Фото: ДГД Алматы

Контрабандные iPhone и Macbook пытались ввезти в Алматы из Дубая. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте по госдоходам по городу Алматы.

"В ходе таможенного контроля 12 октября 2022 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" ДГД Алматы совместно с Авиационной транспортной прокуратурой города и Пограничной службой пресечены попытки ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки iPhone 14 и iPhone 13, а также Macbook и AirPods общим количеством 70 штук", — сообщили в пресс-службе ДГД города.

Товар везли рейсом Дубай-Алматы, а сейчас он помещен на склад временного хранения. Материалы дела переданы в Департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения.

В ДГД сообщили, что в пассажирском терминале Международного аэропорта Алматы усилен таможенный контроль. Также там напомнили, что для собственного пользования физические лица могут ввезти не более двух мобильных телефонов на одного человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992737-kontrabandnye-iphone-i-macbook-pytalis-vvezti-v-almaty/