Теплый день без осадков ожидается в четверг в мегаполисах Казахстана

Город. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 13 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте синоптики прогнозируют теплую погоду, но вместе с тем переменную облачность. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем в городе +17…+19 тепла, а ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. Скорость ветра – 2-7 м/с.

Алматинцев ждет теплый и солнечный день. Днем воздух в городе прогреется до +20…+22 градусов, а ночью температура снизится до +7…+9 градусов. Скорость ветра, как и в столице, составит 2-7 м/с.

В Шымкенте, по данным метеорологов, четверг также пройдет без осадков. Температура воздуха составит +23…+25 градусов в дневное время, и +10…+12 градусов – ночью. Скорость ветра в мегаполисе – 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992436-teplyy-den-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-chetverg-v-megapolisah-kazahstana/