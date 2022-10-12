До +23 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Осень в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Погода в трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - порадует сегодня жителей теплом. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По данным метеослужбы, в Алматы сегодня ожидается +19...+21 градус, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане сегодня будет тепло, сухо и безветренно - столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов выше нуля. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Жителей Шымкента также ждет теплая погода без осадков - в третьем мегаполисе ожидается до +21...+23 градусов тепла. Но горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992221-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/