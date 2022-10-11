Акимат Шымкента обвинили в затягивании строительства дома по госпрограмме

Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Шымкента, ждущие своей очереди для получения жилья по госпрограмме "Нурлы жер", заявили, что акимат намеренно затягивает строительство дома. Чиновники отрицают все обвинения, передает сайт телеканала КТК.

Четыре дома в микрорайоне Туран-2 строит зарубежная компания. Въехать в свои квартиры шымкентцы должны были еще в сентябре – в начале лета прошел конкурс, квартиры распределили. Однако строительство вдруг приостановили на четыре месяца, поэтому закончить работы в срок не удалось.

Акимат предложил очередникам жилье в другом – уже готовом – доме. Однако людей такой вариант не устраивает. Претензии там и к качеству строительных материалов, и к расположению.

"Здесь ламинат, кафель, двери хорошие. И, как я говорила, все разделено монолитом. И местоположение. То есть качество лучше. Получается, у нас впереди будет аллея, школа, садик. А нам предлагают альтернативу, другой вообще дом: он, во-первых, там почти на краю", – заявила горожанка Асель Маханова.

Люди признаются, что ситуация их невероятно расстроила. Многие годами платят за съемное жилье и очень надеялись, что уже этой осенью въедут в свои квартиры. Говорят, разговаривали со строителями, те винят в волоките акимат.

Зачем это чиновникам, горожане не знают, но предполагают, что квартиры хотят продать подороже. А людей вынуждают согласиться на более дешевое жилье. Но очередники намерены требовать квартиры в доме, на который рассчитывали.

"Именно тут идет подвох с акимата, управления жилья, я не знаю. Потому что для "Отбасы банка" основание – это договор купли-продажи между заемщиком-физлицом и управлением ЖКХ. И негласно в нашем чате мы сколько раз уже переговорили с жителями; негласно идет такое, что это было указание со стороны акимата – специально приостановили стройку", – рассказывает горожанка Айгерим Бимишева.

У чиновников мнение совершенно другое. Они говорят, что, наоборот, защищают права граждан. По словам замакима города, компания-застройщик уже несколько раз срывала сроки. По договору дом должны были сдать в сентябре. Но у строителей регулярно возникают какие-то проблемы.

"Самая главная причина в том, что подрядная компания не справляется со своими обязанностями, то есть не осваивает выделенные деньги на строительство дома. Мы с этой компанией… уже два раза им сделали предупреждение и выставили штрафы, которые по закону, так должно быть. И сейчас уже направили в суд материалы по данной компании – по принуждению их закончить строительство этого дома", – заявил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.

По словам чиновника, людям предложили квартиры в уже готовом доме лишь для того, чтобы не заставлять их ждать. 35 семей на это предложение ответили согласием. Тем же, кто не согласен меняться, остается лишь ждать. В лучшем случае эти дома закончат строить к концу года, а въехать в квартиры и вовсе получится не раньше февраля.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992014-akimat-shymkenta-obvinili-v-zatyagivanii-stroitelstva-doma-po-gosprogramme/