Акимат Шымкента обвинили в затягивании строительства дома по госпрограмме
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Жители Шымкента, ждущие своей очереди для получения жилья по госпрограмме "Нурлы жер", заявили, что акимат намеренно затягивает строительство дома. Чиновники отрицают все обвинения, передает сайт телеканала КТК.
Четыре дома в микрорайоне Туран-2 строит зарубежная компания. Въехать в свои квартиры шымкентцы должны были еще в сентябре – в начале лета прошел конкурс, квартиры распределили. Однако строительство вдруг приостановили на четыре месяца, поэтому закончить работы в срок не удалось.
Акимат предложил очередникам жилье в другом – уже готовом – доме. Однако людей такой вариант не устраивает. Претензии там и к качеству строительных материалов, и к расположению.
"Здесь ламинат, кафель, двери хорошие. И, как я говорила, все разделено монолитом. И местоположение. То есть качество лучше. Получается, у нас впереди будет аллея, школа, садик. А нам предлагают альтернативу, другой вообще дом: он, во-первых, там почти на краю", – заявила горожанка Асель Маханова.
Люди признаются, что ситуация их невероятно расстроила. Многие годами платят за съемное жилье и очень надеялись, что уже этой осенью въедут в свои квартиры. Говорят, разговаривали со строителями, те винят в волоките акимат.
Зачем это чиновникам, горожане не знают, но предполагают, что квартиры хотят продать подороже. А людей вынуждают согласиться на более дешевое жилье. Но очередники намерены требовать квартиры в доме, на который рассчитывали.
"Именно тут идет подвох с акимата, управления жилья, я не знаю. Потому что для "Отбасы банка" основание – это договор купли-продажи между заемщиком-физлицом и управлением ЖКХ. И негласно в нашем чате мы сколько раз уже переговорили с жителями; негласно идет такое, что это было указание со стороны акимата – специально приостановили стройку", – рассказывает горожанка Айгерим Бимишева.
У чиновников мнение совершенно другое. Они говорят, что, наоборот, защищают права граждан. По словам замакима города, компания-застройщик уже несколько раз срывала сроки. По договору дом должны были сдать в сентябре. Но у строителей регулярно возникают какие-то проблемы.
"Самая главная причина в том, что подрядная компания не справляется со своими обязанностями, то есть не осваивает выделенные деньги на строительство дома. Мы с этой компанией… уже два раза им сделали предупреждение и выставили штрафы, которые по закону, так должно быть. И сейчас уже направили в суд материалы по данной компании – по принуждению их закончить строительство этого дома", – заявил заместитель акима Шымкента Максут Исахов.
По словам чиновника, людям предложили квартиры в уже готовом доме лишь для того, чтобы не заставлять их ждать. 35 семей на это предложение ответили согласием. Тем же, кто не согласен меняться, остается лишь ждать. В лучшем случае эти дома закончат строить к концу года, а въехать в квартиры и вовсе получится не раньше февраля.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992014-akimat-shymkenta-obvinili-v-zatyagivanii-stroitelstva-doma-po-gosprogramme/