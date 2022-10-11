Какую погоду ждать жителям мегаполисов Казахстана

Осень в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 11 октября, в крупных городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается теплая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Почти такая же погода ждет и астанчан - в столице сегодня ожидается +15...+17 градусов тепла, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Теплую погоду обещают метеорологи жителям Шымкента - в третьем мегаполисе термометры покажут от +20 до +22 градусов. Но здесь ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992012-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/