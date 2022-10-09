Регистрация по месту жительства: кого коснется требование из SMS, высланного казахстанцам

Смартфон. Иллюстративное фото: pxhere.com

Казахстанцам стали приходить SMS-уведомления от службы "1414" с просьбой зарегистрироваться по месту фактического проживания. МВД через свой официальный Telegram-канал Polisia.kz объяснило, кого касается это требование.

"Эта рассылка через call-центр 1414 осуществляется МВД для тех лиц, у которых на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации", – пояснили в Министерстве внутренних дел.

Тем, кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS регистрация уже оформлена, об этом необязательно сообщать либо звонить в call-центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.

В МВД предупредили, что за отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Такая же ответственность возложена и на собственников жилья за нерегистрацию жильцов.

"Поэтому, если собственник будет отказывать в регистрации по месту жительства, просим сообщить в миграционную службу", – напомнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991813-registratsiya-po-mestu-zhitelstva-kogo-kosnetsya-trebovanie-iz-sms-vyslannogo-kazahstantsam/