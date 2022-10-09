Транзитом из России объяснили в КГД очереди из фур на границе с Кыргызстаном

Грузовики. Иллюстративное фото: pexels.com

Одновременное прибытие большого количества автомашин из России стало причиной временной пробки из грузовиков на границе с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

В КГД сообщили, что сейчас скопления грузовых автомашин на посту пропуска "Карасу" нет.

А причиной образовавшейся пробки стало одновременное прибытие большого количества автомашин, следовавших из России транзитом в Кыргызстан.

"С 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен Погранслужбой России.

После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана. По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", — говорится в сообщении пресс-службы КГД.

Сообщается, что казахстанская погранслужба и экспортный контроль КГД функционируют в штатном режиме.

Ранее кыргызстанцы пожаловались на многокилометровую очередь из грузовых автомобилей при выезде из Казахстана в Кыргызстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991808-prichinu-ocheredi-iz-fur-na-granitse-s-kyrgyzstanom-obyasnili-v-kgd/