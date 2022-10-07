После отравления детей в школьной столовой наказали педагогов в Павлодарской области

Школьники в столовой. Иллюстративное фото: pexels.com

Директора сельской школы, его заместителя, соцпедагога и медработника наказали за факт отравления детей в столовой. При этом с арендатором расторгли договор. На данный момент ученики уже вернулись к учебе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление образования Павлодарской области.

В ведомстве сообщили, что после лечения учеников школы №2 в Щербактинском районе выписали с диагнозом "шигеллеез". С 19 сентября дети приступили к занятиям, а вот несколько педагогов получили дисциплинарные наказания.

"За допущенные нарушения в сфере санитарного благополучия привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог. Медицинскому работнику по линии здравоохранения объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Между тем с арендатором, который обслуживал столовую и кормил детей в школе, расторгли договор. Сделали это за нарушение правил организации питания. Также направлен иск в суд для признания поставщика услуг недобросовестным.

Напомним, в середине сентября стало известно, что 9 детей оказались в больнице после приема пищи в школьной столовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991691-posle-otravleniya-detey-v-shkolnoy-stolovoy-nakazali-pedagogov-v-pavlodarskoy-oblasti/