До 23 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана

Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

До 23 градусов тепла ожидается в четверг, 6 октября, в казахстанских мегаполисах Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как прогнозируют синоптики, в Алматы столбики термометров сегодня поднимутся до +19...+21 градуса, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане сегодня будет холоднее всего на пару градусов - здесь ожидается +17...+19 градусов. При этом скорость ветра составит 1-6 метров в секунду.

Теплая погода ждет и жителей Шымкента - в третьем мегаполисе сегодня термометры покажут от 21 до 23 градусов выше нуля. Однако, несмотря на относительно высокую температуру, в городе ожидается усиление ветра - до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991313-do-23-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/