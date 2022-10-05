Супругов из России выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Россияне. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двоих пожилых граждан Российской Федерации привлекли к ответственности в аэропорту Алматы за двойное гражданство, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Департамента полиции на транспорте.

Семейную пару привлекли за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве, отметил заместитель начальника ведомства Мадияр Айтуганов.

По его словам, в отношении супругов составлены административные материалы по статье "Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства" КоАП РК.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы правонарушители привлечены к ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет", — заявил Айтуганов.

Напомним, на днях стало известно о выдворении из Казахстана осужденного российского врача.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991261-suprugov-iz-rossii-vydvorili-iz-kazahstana-za-dvoynoe-grazhdanstvo/