Задолженность на 759 млрд тенге образовалась из-за ошибок в декларациях госслужащих

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о последствиях допущенных ошибок при заполнении декларации о доходах и имуществе госслужащими, а также приравненными к ним лицами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в КГД, по итогам первого этапа всеобщего декларирования у 11 тыс. государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу в размере 759 млрд тенге.

Это произошло из-за ошибок при заполнении документа.

"Анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет", — пояснили в ведомстве.

В КГД напомнили гражданам о необходимости самостоятельной проверки декларации.

"При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе "Е" декларации", — уточнили в ведомстве.

В КГД предупредили, что неустранение ошибок может повлечь закрытие банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.

По вопросам корректного заполнения декларации необходимо обратиться в орган государственных доходов по месту жительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991246-zadolzhennost-na-759-mlrd-tenge-obrazovalas-iz-za-oshibok-v-deklaratsiyah-gossluzhaschih/