Названы города с самым загрязненным воздухом в Казахстане
Опубликовано:
На сайте РГП "Казгидромет" была опубликована еженедельная информационная справка о качестве атмосферного воздуха за неделю. Астана оказалась городом с наиболее загрязненным воздухом в Казахстане.
Список городов с самым загрязненным воздухом за неделю в стране возглавила столица. Там было зафиксировано 1318 случаев превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК).
На втором месте - Караганда. Там зафиксирован 521 случай превышения ПДК.
Тройку лидеров замыкает Алматы.
"В Алматы было зафиксировано 123 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе", - говорится в сообщении.
Самый чистый воздух был зафиксирован в Шымкенте и Актобе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991101-nazvany-goroda-s-samym-zagryaznennym-vozduhom-v-kazahstane/