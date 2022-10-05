Названы города с самым загрязненным воздухом в Казахстане

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На сайте РГП "Казгидромет" была опубликована еженедельная информационная справка о качестве атмосферного воздуха за неделю. Астана оказалась городом с наиболее загрязненным воздухом в Казахстане.

Список городов с самым загрязненным воздухом за неделю в стране возглавила столица. Там было зафиксировано 1318 случаев превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК).

На втором месте - Караганда. Там зафиксирован 521 случай превышения ПДК.

Тройку лидеров замыкает Алматы.

"В Алматы было зафиксировано 123 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе", - говорится в сообщении.

Самый чистый воздух был зафиксирован в Шымкенте и Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991101-nazvany-goroda-s-samym-zagryaznennym-vozduhom-v-kazahstane/