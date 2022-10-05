8 километров в обход: сельчан в Алматинской области возмутил забор посреди дороги (видео)

Забор посреди улицы. Кадр из видео: КТК

Жители села Жибек Жолы в Алматинской области недовольны – на дороге, по которой раньше ходили все, теперь появился забор. Его хозяева говорят, что здесь теперь частная территория, однако в акимате не смогли ответить, кто выдал разрешение, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане в Алматинской области отказываются пускать детей в школу. Говорят, на пути к учебному заведению вдруг появился забор. И сносить его хозяин участка не собирается. Ведь земля теперь в его собственности. Школьникам же приходится теперь ходить на занятия в обход.

Отмечается, что на протяжении уже пяти месяцев 50 семей села Жибек Жолы требуют открыть проезд на их улице. Один из соседей поставил забор прямо на проезжей части – якобы теперь тут частная территория.

Сельчане подозревают, что ограждение установили незаконно. Перекрытая улица доставляет местным жителям массу проблему.

"Когда мы приобретали здесь участки, нам архитекторы показали, что от начала до конца улицы располагается дорога. Осмотрев местность, мы решили строить здесь дома. Построили, и вдруг тут появился забор. Из-за него мы не можем никакие коммуникации протянуть. У нас нет ни газа, ни воды", – пожаловалась одна из жительниц села Жибек Жолы.

Но сносить забор владельцы участка не намерены. Ведь по закону территория, на которой расположена улица, теперь в их собственности.

"У нас все по закону. Все документы мы передали в акимат. Все надлежащие бумаги у нас есть", – заявила хозяйка территории.

Переживают сельчане и за своих детей. Ведь скоро дорога в школу станет для них в 10 раз длиннее. Ученикам придется обходить частную территорию.

"Нашим детям придется идти в обход 8 километров. Хотя путь по прямой в 10 раз короче. Я удивлен: кто дал разрешение на всю эту застройку?" – рассказал еще один из сельчан.

Каким образом участок улицы оказался в частной собственности, в районном отделе строительства и архитектуры не знают – специалисты также оказались удивлены.

"Дорога была общего пользования, все проезжали по ней. Как выяснилось, в 2022 году там оказалась чья-то земля, частника. (...)

Архитектура выдает разрешение на строительство жилого дома. Целевое назначение меняют через комиссию районного акимата. Решение выдает сельский акимат", – сообщил специалист отдела строительства и архитектуры Карасайского района Жанибек Валимов.

Тем не менее, ответить на вопрос журналистов о том, каким образом земля оказалась в частных руках, он затруднился.

В сельском акимате тоже не знают, кто отдал улицу в частную собственность. Чиновники посоветовали местным обратиться в суд.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991092-8-kilometrov-v-obhod-selchan-v-almatinskoy-oblasti-vozmutil-zabor-posredi-dorogi-video/