Между Казахстаном и Мальдивами запустят регулярные рейсы
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Регулярные прямые рейсы запустят между Казахстаном и Мальдивами - ранее этому препятствовало отсутствие правовой базы, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.
Однако в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) данная проблема была решена - создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами.
Отмечается, что из-за ее отсутствия ранее между странами выполнялись только чартерные рейсы.
Со стороны Мальдив документ подписала министр транспорта и гражданской авиации Айшат Нахула, с казахстанской стороны - председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.
Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, отметили в КГА.
Отметим также, что в рамках прошедшей 41-сессии президент Совета ИКАО поддержал инициативы Казахстана по развитию гражданской авиации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990942-mezhdu-kazahstanom-i-maldivami-zapustyat-regulyarnye-reysy/