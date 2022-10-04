Между Казахстаном и Мальдивами запустят регулярные рейсы

Самолет. Иллюстративное фото: Anton Petrus/Getty Images

Регулярные прямые рейсы запустят между Казахстаном и Мальдивами - ранее этому препятствовало отсутствие правовой базы, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Однако в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) данная проблема была решена - создана правовая база для выполнения регулярных рейсов между Казахстаном и Мальдивами.

Отмечается, что из-за ее отсутствия ранее между странами выполнялись только чартерные рейсы.

Со стороны Мальдив документ подписала министр транспорта и гражданской авиации Айшат Нахула, с казахстанской стороны - председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев.

Договоренность предусматривает возможность выполнения 7 регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, отметили в КГА.

Отметим также, что в рамках прошедшей 41-сессии президент Совета ИКАО поддержал инициативы Казахстана по развитию гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990942-mezhdu-kazahstanom-i-maldivami-zapustyat-regulyarnye-reysy/