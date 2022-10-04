Теплая погода без осадков ждет жителей крупнейших городов Казахстана

Желтые листья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 4 октября, в крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается тепля погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня столбики термометров поднимутся до +11...+13 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В южной столице воздух, как сообщается на сайте метеослужбы, прогреется до +18...+20 градусов, а скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте ожидается до +20...+22 градусов тепла, но горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с.

Осадков ни в одном из мегаполисов не прогнозируют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990886-teplaya-pogoda-bez-osadkov-zhdet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana/