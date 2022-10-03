Теплую погоду в начале недели обещают синоптики казахстанцам

Цветы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О прогнозе погоды на территории Казахстана в начале этой недели, с 4 по 6 октября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

По данным специалистов, в ближайшие дни под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии погода продолжит радовать казахстанцев теплом.

Синоптики отмечают, что почти во всей стране ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Исключение составят отдельные районы западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Несмотря на дожди и минусовую температуру ночью, в дневные часы воздух, по словам синоптиков, будет постепенно прогреваться все больше и больше:

на севере столбики термометров днем поднимутся от +8...+13 до +15...+20 градусов;

в южных регионах - от +15...+20 до +20...+25 градусов;

на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит +15...+23 градуса;

на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана - +5...+13 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990755-tepluyu-pogodu-v-nachale-nedeli-obeschayut-sinoptiki-kazahstantsam/