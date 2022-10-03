Как казахстанцам получить страховую компенсацию за ДТП, разъяснили в МВД

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Полицейские напомнили казахстанцам, пострадавшим от ДТП, о праве на получение страховой компенсации - многие граждане даже не знают, что им положена выплата, сообщается на медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Закон РК "Об обязательном страховании, гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" предусматривает выплату компенсаций пострадавшим в результате ДТП. Минимальную компенсацию гарантирует обязательное страхование автовладельцев. Пассажирские перевозчики также обязаны страховать своих пассажиров.

Несмотря на то, что вопросы страхования не входят в компетенцию полиции, тем не менее МВД поручено разъяснить пострадавшим их законные права.

"Цель полицейской работы заключается в соблюдении законности и правопорядка. Незнание законодательных норм порой не позволяет людям реализовать свои права. Более того, их юридической неосведомленностью могут воспользоваться недобросовестные граждане, извлекая выгоду при оказании юридической помощи.

Поэтому следователи, дознаватели и сотрудники административной полиции, ведущие уголовные и административные производства по фактам ДТП, ориентированы на разъяснение пострадавшим их законных прав на получение страховой компенсации", - пояснил глава Управления дознания ДП СКО Сергей Табарин.

Полицейские на месте ДТП. Иллюстративное фото: polisia.kz

Так, полицейские напоминают, что страхователь должен не позднее 5 рабочих дней, как ему стало известно о ДТП, уведомить об этом страховщика.

Выплата производится в течение 15 рабочих дней со дня получения необходимого пакета документов. По всем вопросам следует обращаться к агентам страховых организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990704-kak-kazahstantsam-poluchit-strahovuyu-kompensatsiyu-za-dtp-razyasnili-v-mvd/