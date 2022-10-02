Два автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане из-за дорожных работ

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане два автобусных маршрута временно изменят схемы движения из-за ремонта дорог, сообщается в официальном Instagram-аккаунте City Transportation Systems.

По данным компании, до окончания ремонтных работ временно изменена схема движения маршрутов №35 и 36.

CTS опубликовала новую схему движения автобусов указанных маршрутов.

Ремонтные работы ведутся на участке улицы Укили Ыбырай.

Напомним, ранее мы писали, что в столице начаты работы по созданию экопарка на Малом Талдыколе. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса. На сегодняшний день начаты земляные работы по подготовке территории для создания рельефа парка. Проводятся работы по посадке деревьев и других зеленых насаждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990668-dva-avtobusnyh-marshruta-izmenyat-shemy-dvizheniya-v-astane-iz-za-dorozhnyh-rabot/