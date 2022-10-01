Задержание разыскиваемой в Бурятии журналистки прокомментировали в МВД Казахстана

Евгения Балтатарова. Фото: https://t.me/POLICE_of_KZ

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали задержание в Астане разыскиваемой в Бурятии журналистки, официальный комментарий опубликован в Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Ранее в Telegram-канале "Есильские напевы" появилась информация о задержании журналистки из Бурятии в Астане.

В МВД Казахстана подтвердили данную информацию.

"30 сентября была задержана жительница Бурятии Е. Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (СНГ) по статье 207 части 1 УК Российской Федерации.

Инициатором розыска является ОП города Улан-Удэ МВД по Республике Бурятия РФ. Задержанная была доставлена в УП района "Сарыарка" города Астаны, где были отобраны соответствующие документы для передачи инициатору", - говорится в распространенном МВД сообщении.

В МВД добавили, что после разъяснений о причине явки, согласно ранее объявленной подписке РФ, она была отпущена домой.

"Поскольку мера пресечения при межгосударственном розыске - подписка о не выезде. Эта мера не предусматривает арест", - отметили в МВД Казахстана.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в международный розыск (Интерпол) журналистка не объявлялась. А правоохранительные органы России, которые являются инициатором розыска, уже уведомлены об установлении местонахождения разыскиваемой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990614-zaderzhanie-razyskivaemoy-v-buryatii-zhurnalistki-prokommentirovali-v-mvd-kazahstana/