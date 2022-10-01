Проспект Аль-Фараби частично перекроют в Алматы

Проспект Аль-Фараби. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы завтра, 2 октября, запланирован велопробег. В связи с этим временно будет перекрыт проспект аль-Фараби, от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности.

"В связи с проведением велопробега 2 октября 2022 года будет перекрыт проспект Аль-Фараби, от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева с 9:00 до 10:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным управления городской мобильности, завтра будут временно изменены схемы следующих маршрутов:

№15 - в южном направлении - пр. Алтынсарина - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - ул. Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Жандосова - пр. Алтынсарина - далее по схеме;

№28 - в северном направлении - ул. Дулати - разворот на ул. Утегенова - далее в обратном направлении;

№№30,31 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Утепова - ул. Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Утепова - пр. Гагарина - далее по схеме;

№№32,34,67, 103- в южном направлении - ул. Мустафина - разворот перед ул. Саина, перенос контрольной точки на ОП мкр "Орбита - 2", в обратном направлении - начало движения с ОП мкр "Орбита - 2" - ул. Мустафина - далее по схеме;

№№ 33, 38 - приостановят работу маршрута;

№62 - в западном направлении - пр. Аль-Фараби - пр. Достык - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Достык - пр. Аль-Фараби - далее по схеме;

№63 — по часовой стрелке - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Навои - ул. Торайгырова - далее по схеме; против часовой - ул. Берегового - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№68 - начало движения с ОП "ул. Алматинская" - разворот на ул. Исиналиева - далее по схеме - ограничить движение до ул. Ремизовка, в обратном направлении - начало с ул. Ремизовка - далее по схеме;

№№70, 124 - в северном направлении - ул. Жамакаева - ул. Затаевича - ул. Жукова - пр. Сейфуллина - далее по схеме, в обратном без изменений;

№77 - в южном направлении - до ОП "Розыбакиева/Байкадамова", в обратном направлении - с ОП "Розыбакиева/Байкадамова" - ул. Розыбакиева - ул. Березовского - пр. Гагарина - ул. Утепова - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№81 - пр. Гагарина - ул. Кожабекова - разворот перед ул. Розыбакиева - далее в обратном направлении.

№86 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Мустафина - ул. Торайгырова, в обратном направлении - ул. Торайгырова - ул. Навои - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме.

№98 - в южном направлении - ул. Тимирязева - ул. Жандосова - ул. Сулейменова - ул. Торайгырова - ул. Саина - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Рыскулбекова - ул. Сулейменова - ул. Жандосова - ул. Тимирязева - далее по схеме;

№101 - в южном направлении - ул. Розыбакиева - ул. Утепова - ул. Жарокова - далее по схеме - ул. Ремизовка - ул. Каппарова - разворот на парковке перед Аль-Фараби, в обратном направлении - ул. Жарокова - ул. Утепова - ул. Розыбакиева - далее по схеме;

№116 - ограничить движение маршрута до ул. Кожабекова в южном направлении, перенос контрольной точки на ОП "ул. Кожабекова" - разворот перед ул. Розыбакиева - далее в обратном направлении;

№121 - в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - разворот на ул. Саина, перенос контрольной точки на ОП мкр. "Орбита - 2", в обратном направлении - ул. Мустафина - ул. Торайгырова - ул. Навои - далее по схеме

№123 - в южном направлении - пр. Гагарина - ул. Березовского - ул. Розыбакиева, перенос контрольной точки на ОП "ул. Березовского", в обратном направлении - начало с ОП "ул. Березовского" - ул. Розыбакиева - ул. Утепова - пр. Гагарина - далее по схеме;

№127 - в южном направлении - пр. Назарбаева - ул. Сатпаева - ул. Жандосова - ул. Жарокова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Исиналиева - ул. Жарокова - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Назарбаева - далее по схеме;

№135 - в южном направлении - ул. Навои - ул. Торайгырова - ул. Мустафина - разворот на ул. Саина. Перенос контрольной точки на ОП «Мкр. Орбита -2», в обратном направлении - начало с ОП мкр "Орбита - 2" - далее по схеме;

№211 - в северном направлении - ул. Дулати - разворот на ул. Утегенова - далее в обратном направлении;

Троллейбусы №№1,9 - приостановят маршрут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990596-prospekt-al-farabi-chastichno-perekroyut-v-almaty/