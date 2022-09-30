Тепло вернется в Казахстан в выходные

Осень. Иллюстративное фото: Guido Mieth/Getty Images

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в первые дни октября - в предстоящие выходные ожидается потепление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали специалисты метеослужбы, большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Тем не менее, западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди, в горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега.

По ночам на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса. А на западе и юге страны ожидается усиление ветра.

По прогнозам, в целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха:

днем на западе страны основной фон 17-28 градусов тепла,

на северо-западе повышение от 5-18 до 8-23 градусов тепла, на севере от 0-8 тепла до 2-11 тепла,

в центре ­- 3-15 градусов тепла,

на востоке небольшое повышение от 0-8 градусов до 2-10 градусов тепла,

на юге основной фон 10-22 градусов тепла,

на юго-востоке от 7-13 градусов, в горных районах - от 2 до 12-18 градусов выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990439-teplo-vernetsya-v-kazahstan-v-vyhodnye/