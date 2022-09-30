"Приходят штрафы в качестве расправы": карагандинец заявил о мести сотрудницы полиции

Сотрудница полиции. Иллюстративное фото: ДП СКО

Житель Караганды пожаловался на сотрудницу полиции, после конфликта с которой ему якобы приходят многотысячные штрафы. В отношении стража порядка начата служебная проверка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Мужчина разместил свою жалобу в одном из пабликов в Instagram. Он написал, что обратился к сотруднице ЦОУ из-за штрафов за нарушение ПДД, которые якобы были выписаны ему ошибочно. В ответ, заявил карагандинец, сотрудница полиции проявила агрессию.

"Она вела себя отвратительно и говорила, что меня вообще надо расстрелять. После чего я начал снимать ее на камеру. В качестве расправы теперь уже в течение недели мне приходят штрафы, примерно 300 тысяч я уже отдал. В конце она сказала, что "устроит" мне жизнь", - написал автовладелец.

На ситуацию отреагировали в ДП Карагандинской области. В пресс-службе ведомства подтвердили, что на видео запечатлена сотрудница административной полиции. В отношении нее начата служебная проверка.

"По данному факту в отношении сотрудницы административной полиции начата служебная проверка. В случаях неэтичного поведения, бездействия со стороны сотрудников полиции просим обращаться в Управление собственной безопасности ДП области", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990383-prihodyat-shtrafy-v-kachestve-raspravy-karagandinets-zayavil-o-mesti-sotrudnitsy-politsii/