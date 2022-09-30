Какая погода ожидает жителей крупнейших городов Казахстана в пятницу

Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" на официальном сайте метеослужбы опубликовали прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на сегодня, 30 сентября.

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается до 15-17 градусов выше нуля, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Теплая погода ждет и жителей Шымкента – здесь обещают до +23...+25 градусов и небольшое усиление ветра до 8-13 м/с. Осадков в обоих мегаполисах не ожидается.

Между тем в Астане похолодает: столбики термометров поднимутся лишь до +3...+5 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990328-kakaya-pogoda-ozhidaet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-v-pyatnitsu/