Слухи об аварии на ТЭЦ опровергли в акимате Павлодара

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Павлодара опровергли распространявшиеся в социальных сетях сообщения о якобы повреждениях на ТЭЦ и остановке запуска отопления в городе, заявление опубликовано на официальной странице акимата города в Instagram.

"В мессенджерах среди населения распространяется информация об авариях на ТЭЦ. Это фейк, данная информация не соответствует действительности. Никаких аварий на городских ТЭЦ нет, и все они работают в штатном режиме", - заявили в акимате Павлодара.

Власти напомнили, что с 26 сентября в городе начался запуск теплоснабжения в многоквартирные жилые дома.

"На сегодня уже подключены к теплу 650 из 1265 многоэтажек, вчера это число составляло 278, то есть ежедневно число подключаемых к теплу домов увеличивается. Сейчас идет активное заполнение всей городской системы теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Жителей города в акимате попросили не распространять фейковую информацию и доверять только официальным источникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990321-sluhi-ob-avarii-na-tets-oprovergli-v-akimate-pavlodara/