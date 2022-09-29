Сколько иностранцев и из каких стран работают в Казахстане, рассказали в Минтруда

Рабочий. Иллюстративное фото: pixabay.com

На 1 сентября 2022 года в Казахстане официально работают больше 15 тысяч иностранцев. Актуальные данные опубликовало Министерство труда и соцзащиты населения на своем официальном сайте.

По данным министерства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:

594 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория);

3 091 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория);

8 894 разрешения для специалистов (третья категория);

911 разрешений для квалифицированных рабочих (четвертая категория).

На сезонные работы привлечены 1430 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1604 человека.

На сегодня в Казахстане насчитывается порядка 1750 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 400 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

В разрезе экономической деятельности ситуация с привлечением рабочей силы выглядит так:

строительство – 6 139 человек (40%);

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 1 489 (10%);

сельское, лесное и рыбное хозяйство – 1 256 (8%);

профессиональная, научная и техническая деятельность – 1 158 (8%);

обрабатывающая промышленность – 1 154 (8%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай, Индия, Турция, Узбекистан, Великобритания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990165-skolko-inostrantsev-i-iz-kakih-stran-rabotayut-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/