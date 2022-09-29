Казахстанец выиграл конкурс бизнес-идей в Южной Корее (видео)

Артур Шин. Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

Студент из Казахстана Артур Шин победил в конкурсе бизнес-идей в Южной Корее. Вместе со своей командой он придумал полезные наборы для беременных, которые планирует внедрить в Казахстане через несколько лет.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", за право реализовать свой проект в конкурсе, организованном секретариатом форума сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея", боролись 8 групп, объединивших порядка 70 человек. Но жюри покорила идея Артура организовать для беременных женщин полезные наборы. В них вошли витамины, крема и специальные пояса.

Победители стартапа – Артур и 6 членов его команды – получили порядка 3,5 тыс. долларов (1,6 млн тенге). Реализовать свой проект в нашей стране победители конкурса намерены через 3-4 года. За это время они планируют разработать онлайн-платформу, на которой женщины смогут сами выбрать содержимое набора.

Отмечается, что 19-летний Артур Шин приехал в Сеул из Алматы. Сейчас он учится на втором курсе одного из корейских университетов.

"Мне было очень интересно, что можно такое придумать, внедрить в Казахстане, чтобы его улучшить. Не чтобы заработать, а сделать так, чтобы наш Казахстан становился лучше. В Корее мне очень понравилась такая вещь – большая медицинская помощь от государства", – поделился Шин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990132-kazahstanets-vyigral-konkurs-biznes-idey-v-yuzhnoy-koree-video/