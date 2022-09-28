"Летим в Россию": видео из самолета с двумя пассажирами рассылают казахстанцы

Салон самолета. Кадр из видео: t.me/zhest_kz_official

В казахстанском и российском сегментах интернета стали активно рассылать короткое видео из самолета. Пользователей привлекло то, что в салоне находятся всего два человека – папа и сын.

На опубликованных кадрах – мужчина и его маленький сын. Как объяснил отец мальчика, они летят в Россию. После он показал салон самолета, в котором никого кроме них нет.

Некоторые пользователи, глядя на сиденья в салоне, посчитали, что папа и сын летят рейсом компании S7 Airlines.

В Telegram-канале авиационного аналитического ресурса о российском рынке пассажирских авиаперевозок "Авиаторщина" эксперты сообщили, что это действительно рейс авиакомпании S7 Airlines.

По информации данного ресурса, мужчина и его сын летели из Бишкека в Иркутск. Данный рейс выполнялся в понедельник 26 сентября на самолете Airbus A320. Всего же на него было куплено три билета.

Как сообщили эксперты, в другие дни загрузка побольше (куплено по 70-100 авиабилетов).

По их информации, рейс был запущен недавно – 20 сентября.

"В расписании он стоит по вторникам и субботам, но на этой неделе – дополнительно еще и в понедельник и четверг", – сообщили авторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990101-letim-v-rossiyu-video-iz-samoleta-s-dvumya-passazhirami-rassylayut-kazahstantsy/