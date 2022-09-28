Пропавшего мужчину нашли лежащим возле арыка в Туркестанской области
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Пропавшего в Шымкенте мужчину нашли в поле в Туркестанской области лежащим возле арыка. Молодой человек чувствовал себя плохо. Подробности рассказали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.
25 сентября около 10.30 часов к участковому инспектору обратился житель Сайрамского района. Он рассказал, что в поле возле арыка лежит неизвестный мужчина.
Страж порядка выехал в указанном направлении. На месте он обнаружил молодого человека в плохом самочувствии. Полицейский накормил его и стал расспрашивать, кто он и откуда. Однако парень не смог ничего внятно объяснить.
Тогда сотрудник вызвал скорую помощь и вместе с ним поехал в больницу.
Для установления личности участковый инспектор начал искать информацию через социальные сети. Так он выяснил, что мужчину разыскивают родственники из Шымкента. По указанным номерам полицейский нашел его родных и вернул в семью.
Мать пропавшего, имеющего проблемы со здоровьем, рассказала, что сын 12 сентября вышел из дома и не вернулся. На следующий день она обратились в полицию Шымкента. Родные и сами пытались найти молодого человека, но безрезультатно. Женщина поблагодарила стража порядка за оказанную помощь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989993-propavshego-muzhchinu-nashli-lezhaschim-vozle-aryka-v-turkestanskoy-oblasti/