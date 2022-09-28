Пропавшего мужчину нашли лежащим возле арыка в Туркестанской области

Мужчина на траве. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшего в Шымкенте мужчину нашли в поле в Туркестанской области лежащим возле арыка. Молодой человек чувствовал себя плохо. Подробности рассказали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

25 сентября около 10.30 часов к участковому инспектору обратился житель Сайрамского района. Он рассказал, что в поле возле арыка лежит неизвестный мужчина.

Страж порядка выехал в указанном направлении. На месте он обнаружил молодого человека в плохом самочувствии. Полицейский накормил его и стал расспрашивать, кто он и откуда. Однако парень не смог ничего внятно объяснить.

Тогда сотрудник вызвал скорую помощь и вместе с ним поехал в больницу.

Для установления личности участковый инспектор начал искать информацию через социальные сети. Так он выяснил, что мужчину разыскивают родственники из Шымкента. По указанным номерам полицейский нашел его родных и вернул в семью.

Мать пропавшего, имеющего проблемы со здоровьем, рассказала, что сын 12 сентября вышел из дома и не вернулся. На следующий день она обратились в полицию Шымкента. Родные и сами пытались найти молодого человека, но безрезультатно. Женщина поблагодарила стража порядка за оказанную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989993-propavshego-muzhchinu-nashli-lezhaschim-vozle-aryka-v-turkestanskoy-oblasti/