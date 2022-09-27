Дождь, снег и ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в ряде регинов нашей страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

28 сентября в Астане временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

На севере, западе Акмолинской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северный, северо-западный ночью и утром на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на юго-востоке региона – туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области пообещали сильный ветер западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью на севере, западе Абайской области возможны осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный на севере, юге области, 15-20 м/с.

28 числа в Карагандинской области на севере, востоке - осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°C, на севере области -2°C, днем до +5...+10°C с дальнейшим понижением.

На севере, западе Западно-Казахстанской области завтра будет гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28-30 сентября на севере и в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-западный - порывы 15-20 м/с.

Днем 28 сентября на юге, в центре Мангистауской области возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на юге Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989907-dozhd-sneg-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/