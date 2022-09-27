Больше недели ищут пропавшего в Акмолинской области 80-летнего мужчину (фото)

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области уже 10 дней ищут 80-летнего мужчину, пропавшего без вести. Ориентировка на казахстанца появилась в официальном Instagram-аккаунте ДП региона.

Заявление в полицию о безвестном исчезновении Кожакова Тилектеса Бекетовича поступило 17 сентября.

Как рассказали близкие мужчины, 17 сентября примерно в 21:00 Тилектес Бекетович вышел из дома и до сих пор не вернулся. Его местонахождение и сейчас неизвестно.

"Озабоченность родственников вызывает то, что мужчина страдает потерей памяти и может быть дезориентирован", - добавили в полиции.

Отмечается, что ориентировки на пропавшего отправлены во все территориальные подразделения ДП и размещены в соцсетях. В поисках мужчины правоохранителям помогают волонтеры и неравнодушные граждане.

В день исчезновения Кожаков был одет в кепку серого цвета, синюю спортивную кофту, трико черного цвета и черные кроссовки.

"Если Вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщите в Управление полиции Кокшетау либо по телефону 102", - обратились к кокшетаусцам в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989723-bolshe-nedeli-ischut-propavshego-v-akmolinskoy-oblasti-80-letnego-muzhchinu-foto/